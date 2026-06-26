Daler Mirov
26 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه پیشنهادی تاجیکستان، سالهای 2027 تا 2036 را «دهه بینالمللی تقویت صلح برای نسلهای آینده» نامگذاری کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی تاجیکستان «خاور»، این قطعنامه که به ابتکار امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان، ارائه شد، بر ترویج صلح، گفتوگو، همبستگی بیننسلی و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات بر پایه اصول منشور سازمان ملل تأکید دارد.
بر اساس این سند، کشورهای عضو متعهد شدهاند با حمایت از گفتوگو، آشتی، فرهنگ صلح و مشارکت نسلهای مختلف در فرایندهای تصمیمگیری، زمینه تحقق صلح پایدار برای نسلهای آینده را فراهم کنند.
قطعنامه همچنین از تلاشهای کشورهای آسیای مرکزی، بهویژه تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان، برای حلوفصل مسالمتآمیز مسائل مرزی استقبال کرده و از دبیرکل سازمان ملل و نهادهای وابسته خواسته است اجرای برنامههای این دهه را با همکاری دولتها و سایر شرکا تسهیل کنند.