مجلس نمایندگان آمریکا طرح پایان جنگ با ایران را تصویب کرد

واشنگتن/خبرگزاری آنادولو

مجلس نمایندگان آمریکا طرح «اختیارات جنگی» که پایان حملات دولت دونالد ترامپ علیه ایران را خواستار می‌شود، تصویب کرد.

در رای‌گیری انجام‌شده در مجلس نمایندگان که جمهوری‌خواهان در آن اکثریت را در اختیار دارند، این طرح با 215 رای موافق در برابر 208 رای مخالف به تصویب رسید.

در این رای‌گیری، 4 نماینده جمهوری‌خواه نیز به دموکرات‌ها پیوستند و به این طرح رای مثبت دادند؛ اقدامی که از آن به عنوان نشانه‌ای از مخالفت بخشی از اعضای حزب جمهوری‌خواه با ادامه درگیری نظامی با ایران یاد می‌شود.

توماس مسی، برایان فیتزپاتریک، تام برت و وارن دیویدسون، نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره از جمله افرادی بودند که به پایان جنگ آمریکا با ایران رای دادند.

طرح مشابهی نیز پیش‌تر در سنای آمریکا مطرح شده و موفق شده بود در رای‌گیری مقدماتی برای ورود به دستور کار صحن سنا، رای موافق کسب کند.

در صورت تصویب نهایی این طرح در سنا، مصوبه برای امضای رئیس‌جمهور آمریکا به کاخ سفید ارسال خواهد شد، اما انتظار می‌رود دونالد ترامپ چنین طرحی را وتو کند.