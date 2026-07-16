مجلس نمایندگان آمریکا طرح قطع کمک نظامی سالانه به اسرائیل را رد کرد مجلس نمایندگان آمریکا طرح ارائه شده برای قطع کمک نظامی سالانه 3.3 میلیارد دلاری این کشور به اسرائیل را رد کرد.

واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو

مجلس نمایندگان آمریکا با رأی اکثریت، طرحی را که خواستار قطع کمک نظامی سالانه 3.3 میلیارد دلاری این کشور به اسرائیل بود، رد کرد.

این طرح که از سوی توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، ارائه شده بود، در صحن علنی این مجلس به رأی گذاشته شد.

در جریان رأی‌گیری، 104 نماینده به این طرح رأی موافق، 314 نماینده رأی مخالف و 10 نماینده نیز رأی ممتنع دادند.

در میان جمهوری‌خواهان، تنها توماس مَسی به طرح پیشنهادی خود رأی موافق داد. همچنین رأی مخالف حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، به این طرح مورد توجه قرار گرفت.