آنکارا/خبرگزاری آنادولو

دولت آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اتباع خارجی که با ویزای موقت در این کشور حضور دارند، از این پس باید درخواست‌های مربوط به دریافت اقامت دائم و «گرین‌کارت» را، جز در موارد استثنایی، از کشور خود ارائه کنند.

اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم با هدف جلوگیری از «سوءاستفاده از خلاهای موجود در سیستم مهاجرتی» اتخاذ شده است.

در این بیانیه آمده است که این اقدام با هدف جلوگیری از ماندن غیرقانونی افرادی انجام می‌شود که درخواست اقامت دائم آن‌ها رد شده اما همچنان در آمریکا باقی می‌مانند.

اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا تاکید کرده که افرادی که با ویزای دانشجویی، کاری موقت یا گردشگری وارد آمریکا می‌شوند، تنها برای مدت محدود و با هدفی مشخص اجازه حضور در این کشور را دارند.

در ادامه این بیانیه آمده است: سیستم مهاجرتی به گونه‌ای طراحی شده که این افراد پس از پایان مدت ویزا، آمریکا را ترک کنند و حضور آن‌ها نباید به‌عنوان نخستین گام در روند دریافت گرین‌کارت تلقی شود.