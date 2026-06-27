مازاد حساب جاری 184.3 میلیارد دلاری چین در سه ماهه اول 2026 سازمان کل نظارت بر ارز چین اعلام کرد تراز حساب جاری این کشور در سه ماهه اول سال 2026 بیش از 184.3 میلیارد دلار مازاد داشته است.

پکن/ خبرگزاری آنادولو



سازمان کل نظارت بر مبادلات ارزی چین (SAFE) آمار نهایی حساب جاری این کشور برای دوره ژانویه تا مارس 2026 را منتشر کرد.



بر این اساس، تراز حساب جاری چین که نشان‌دهنده مجموع درآمدها و هزینه‌ها در تجارت کالا، خدمات، سرمایه‌گذاری و انتقال جاری است، در سه ماهه نخست امسال 184.3 میلیارد دلار مازاد داشته است.



در این دوره، تجارت کالا 247.5 میلیارد دلار مازاد، تجارت خدمات 59.6 میلیارد دلار کسری، سرمایه‌گذاری‌ها 7.4 میلیارد دلار کسری و انتقال جاری 3.8 میلیارد دلار مازاد ثبت کرده است.



لازم به ذکر است که چین در مجموع سال 2025 میلادی نیز 735 میلیارد دلار مازاد حساب جاری ثبت کرده بود.

