ماداگاسکار کارمند سفارت فرانسه را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد

28 آوریل 2026•بهروزرسانی: 28 آوریل 2026
یائونده/ خبرگزاری آنادولو
یکی از کارکنان سفارت فرانسه در آنتاناناریوو در ماداگاسکار، به عنوان "شخص نامطلوب" (persona non grata) اعلام شد.
در بیانیهای از وزارت امور خارجه ماداگاسکار آمده است که آرنو گیلوا، سفیر فرانسه در آنتاناناریوو به وزارتخانه احضار شد تا از تصمیم دولت مبنی بر اعلام یکی از کارکنان معتبر سفارت به عنوان "شخص نامطلوب" مطلع شود.
در این بیانیه آمده است که این کارمند دیپلماتیک که نامش ذکر نشده، در فعالیتهایی مغایر با وضعیت دیپلماتیک خود دست داشته و با اقداماتی که دخالت در امور داخلی کشور محسوب میشود، مرتبط بوده است.
هیچ اظهارنظر رسمی از سوی فرانسه در این مورد صادر نشده است.