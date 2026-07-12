دفتر لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا اعلام کرد که او در سن 71 سالگی بر اثر عارضه‌ای ناگهانی درگذشت.

لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکا درگذشت دفتر لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا اعلام کرد که او در سن 71 سالگی بر اثر عارضه‌ای ناگهانی درگذشت.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا که به حمایت از اسرائیل شهرت داشت، در سن 71 سالگی درگذشت.

دفتر لیندسی گراهام با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این سناتور که از سال 2003 در مجلس سنا فعالیت داشت، شب گذشته در پی «عارضه‌ای ناگهانی و کوتاه‌» جان خود را از دست داده است.

گراهام که از چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و از شخصیت‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه در حوزه‌های دفاعی و سیاست خارجی به شمار می‌رفت، در 10 ژوئیه با سفر به کی‌یف، پایتخت اوکراین با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور دیدار کرده بود.

لیندسی گراهام به‌ویژه به دلیل حمایت قوی و بدون قیدوشرط از اسرائیل شناخته می‌شد و بارها از افزایش حمایت‌های نظامی و دیپلماتیک آمریکا از اسرائیل، از جمله در ارتباط با حملات این کشور به غزه، دفاع کرده بود.