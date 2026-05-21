لهستان خواستار مجازات اسرائیل به دلیل بدرفتاری با فعالان ناوگان صمود شد

Lejla Biogradlija
21 مه 2026•بهروزرسانی: 21 مه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
رادوسلاف سیکورسکی، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه لهستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار مجازات اسرائیل به دلیل بدرفتاری با فعالان «ناوگان جهانی صمود» شد.
سیکورسکی در این پیام، تصاویری از حضور ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، در بندر اشدود در کنار فعالان بازداشتشده این ناوگان را منتشر کرد.
وی در واکنش به این تصاویر نوشت: با هیچ شهروند لهستانی که مرتکب جرمی نشده باشد نمیتوان چنین رفتاری داشت. در دنیای دموکراتیک با افراد بازداشتشده رفتار تحقیرآمیز نمیشود، آنها مورد تمسخر قرار نمیگیرند. ما خواستار عدالت برای شهروندان خود و مجازات برای شما هستیم.