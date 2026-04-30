لندن: اقدامات ناوگان جهانی صمود نشانگر وضعیت انسانی وخیم غزه است

Zuhal Demirci
30 آوریل 2026•بهروزرسانی: 30 آوریل 2026
لندن/خبرگزاری آنادولو
سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس در پاسخ کتبی به سوال خبرنگار آنادولو درباره یورش نظامیان اسرائیل به ناوگان جهانی صمود، تاکید کرد که تلاش ناوگان جهانی صمود برای رساندن کمکهای بشردوستانه به غزه نشانگر "وضعیت انسانی بسیار وخیم" منطقه است.
این مقام انگلستان، تصریح کرد: لندن در تماس نزدیک با مقامات اسرائیلی قرار دارد و انتظار میرود این موضوع بهصورت ایمن و مطابق با حقوق بینالملل حلوفصل شود.
وی همچنین تاکید کرد که اسرائیل باید برای ارسال کمکهای انسانی کافی به غزه بر اساس اهداف حداقلی تعیینشده در چارچوب برنامه 20 بندی مورد توافق، تلاش بیشتری نشان دهد.