Mücahithan Avcıoğlu, Halil Silahşör
22 آوریل 2026•بهروزرسانی: 22 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شرکت هواپیمایی لوفتهانزا، حامل پرچم آلمان، روز سهشنبه اعلام کرد که به منظور مدیریت هزینههای سوخت که پس از وقوع درگیریهای ایران بهشدت افزایش یافته است، حدود 20 هزار پرواز کوتاه مدت را از برنامه تابستانی خود تا ماه اکتبر حذف میکند.
این تصمیم که ظرفیت کلی صندلی-کیلومتر این شرکت را کمتر از 1 در صد کاهش میدهد، با هدف صرفهجویی در مصرف بیش از 40 هزار تن سوخت جت اتخاذ شده است.
بر اساس بیانیه این شرکت، تعدیلهای جدید عمدتاً شامل مسیرهای کوتاهمدت زیانده از مبدأ فرانکفورت و مونیخ است، در حالی که خدمات در قطبهای زوریخ، وین و بروکسل تقویت خواهد شد.
لوفتهانزا اعلام کرد که مرحله نخست این تغییرات با لغو روزانه 120 پرواز از روز سهشنبه اجرایی شده و مسیرهای شهرهایی نظیر استاوانگر در نروژ و برخی مقاصد در لهستان موقتاً از جدول پروازی حذف شدهاند.
این شرکت هواپیمایی تأکید کرد که با وجود این کاهشها، دسترسی مسافران به شبکه پروازهای بلندمدت و بینالمللی همچنان حفظ خواهد شد.