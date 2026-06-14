نخست‌وزیر پیشین اسرائیل و رهبر اپوزیسیون این کشور با انتقاد از نتانیاهو اعلام کرد توافقی که میان آمریکا و ایران در حال شکل‌گیری است، هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده اسرائیل را محقق نمی‌کند و نشان‌دهنده شکست کامل سیاست‌های دولت نتانیاهو در قبال ایران است.

لاپید: توافق آمریکا با ایران هیچ‌ یک از اهداف جنگی اسرائیل را محقق نمی‌کند نخست‌وزیر پیشین اسرائیل و رهبر اپوزیسیون این کشور با انتقاد از نتانیاهو اعلام کرد توافقی که میان آمریکا و ایران در حال شکل‌گیری است، هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده اسرائیل را محقق نمی‌کند و نشان‌دهنده شکست کامل سیاست‌های دولت نتانیاهو در قبال ایران است.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل و رهبر اپوزیسیون این کشور، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس»، عملکرد بنیامین نتانیاهو در پرونده ایران را شکست‌خورده توصیف کرد.

لاپید نوشت: «توافقی که اکنون در حال شکل‌گیری است، هیچ‌یک از اهداف جنگی اسرائیل را محقق نمی‌کند».

وی مدعی شد حکومت ایران همچنان پابرجاست، برنامه موشکی این کشور ادامه دارد و تهران قادر خواهد بود برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کند.

رهبر اپوزیسیون اسرائیل افزود: این وضعیت «شکست کامل نتانیاهو» است و اسرائیل را به کشوری وابسته تبدیل کرده که در زمینه امنیت ملی خود از دیگران دستور می‌گیرد.

او همچنین تاکید کرد هیچ نشست خبری، عملیات رسانه‌ای یا ویدئوهای تولیدشده با هوش مصنوعی نمی‌تواند این شکست را پنهان کند.

در همین حال، برخی مقامات سیاسی و امنیتی اسرائیل نیز نسبت به توافق احتمالی میان آمریکا و ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گزارش شبکه (i24) اسرائیل، مقام‌های این کشور معتقدند توافقی که در آستانه امضا قرار دارد، می‌تواند موقعیت تهران را تقویت کرده و آزادی عمل اسرائیل برای انجام حملات علیه لبنان را محدود کند.

بر اساس این گزارش، آمریکا و ایران به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به درگیری‌ها بسیار نزدیک شده‌اند.