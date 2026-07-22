مسکو / خبرگزاری آنادولو

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که فردا با مارکو روبیو، همتای آمریکایی خود دیدار خواهد کرد.

طبق اعلام وزارت امور خارجه روسیه، لاوروف در نشست خبری پس از شرکت در نشست روسیه و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در مانیل، پایتخت فیلیپین به احتمال دیدار با روبیو اشاره کرد.

او گفت: ما در مورد یک دیدار توافق کردیم. دیروز گفتگوی کوتاهی با روبیو داشتیم. این دیدار فردا برگزار خواهد شد. امیدوارم فرصتی برای به اشتراک گذاشتن برداشت‌هایمان از این دیدار داشته باشیم. این دیدار مفید خواهد بود.

لاوروف با یادآوری دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا در سال 2025، خاطرنشان کرد که در آن اجلاس در مورد حل بحران اوکراین توافقاتی حاصل شد.

وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت: ما با این فرض پیش می‌رویم که همکاران آمریکایی ما هنوز از پیشنهادات خود صرف نظر نکرده‌اند.