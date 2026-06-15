15 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئن 2026
نیویورک/خبرگزاری آنادولو
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در آستانه دیدار تیمش برابر نیوزیلند در جام جهانی 2026، ابراز امیدواری کرد مشکلات سفر و جابهجایی محل اردوی تیم بر کیفیت بازی ملیپوشان تاثیر نگذارد و تاکید کرد بازیکنان برای موفقیت و سربلندی مردم ایران با تمام توان به میدان خواهند رفت.
قلعهنویی که به همراه مهدی طارمی در نشست خبری پیش از دیدار با نیوزیلند حضور یافته بود، گفت: از حضور در اینجا برای نمایندگی کشورمان بسیار خوشحال هستیم. امیدوارم مشکلات سفر در جام جهانی روی کیفیت بازی ما تاثیر نگذارد.
وی در پاسخ به پرسشهایی درباره حضور تیم ملی ایران در آمریکا پس از جنگ اخیر، اظهار داشت: ما برای فوتبال بازی کردن به اینجا آمدهایم. برای ایرانیانی بازی خواهیم کرد که شایسته احترام هستند. ما سیاستمدار نیستیم.
سرمربی تیم ملی ایران همچنین با اشاره به انتقال محل اردوی ایران از آمریکا به مکزیک، گفت: محل اردوی ما از آمریکا به مکزیک منتقل شد و این موضوع طبیعتا تأثیرات منفی برای ما داشت؛ باید زودتر تمرینات را آغاز میکردیم اما دیر رسیدیم و نتوانستیم طبق برنامه کار را شروع کنیم.
قلعهنویی افزود: با این حال بازیکنانم انگیزه و اراده بالایی دارند تا عملکرد خوبی ارائه دهند. آنها برای مردم ایران از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
وی همچنین درباره دیدار پیش رو مقابل نیوزیلند گفت: همه تیمها با شایستگی به جام جهانی راه یافتهاند و بازی نخست همیشه دشوار است. ما نیز تمام تلاش خود را برای کسب نتیجه مطلوب انجام خواهیم داد.
در این نشست خبری، مهدی طارمی نیز با اشاره به برخی محدودیتها و حواشی ایجادشده در جریان مسابقات، گفت: فقط ایرانیها تحت تاثیر این شرایط قرار نگرفتهاند، حتی برخی داوران نیز با مشکلاتی مواجه شدهاند. با این حال ما برای فوتبال بازی کردن اینجا هستیم و نمیخواهیم وارد مسائل سیاسی شویم.
گفتنی است، تیمهای ملی ایران و نیوزیلند بامداد فردا ساعت 04:00 به وقت ترکیه در چارچوب رقابتهای جام جهانی 2026 به مصاف یکدیگر خواهند رفت.