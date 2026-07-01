Ali Altunkaya
01 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئیه 2026
دوحه/ خبرگزاری آنادولو
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، با استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور خاورمیانه، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، درباره آخرین وضعیت مذاکرات جاری میان آمریکا و ایران گفتوگو کرد.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه قطر، در این دیدار که در دوحه برگزار شد، آخرین تحولات مذاکراتی که در چارچوب یادداشت تفاهم امضاشده میان ایران و آمریکا در جریان است، بررسی شد.
طرفین همچنین درباره تلاشها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه از طریق گفتوگو و دیپلماسی تبادل نظر کردند.
در این دیدار، تحولات منطقهای نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت حفظ آتشبس جاری در لبنان، دائمی شدن آن و تقویت این روند در راستای حمایت از وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان تأکید شد.
آل ثانی با اشاره به ادامه تلاشهای میانجیگرانه قطر، اعلام کرد که دوحه همچنان از تمامی روندهای مذاکراتی در چارچوب یادداشت تفاهم حمایت خواهد کرد و دستیابی به توافقی جامع و پایدار را عاملی برای تقویت امنیت منطقه، تأمین منافع ملتها و کمک به صلح و امنیت بینالمللی دانست.
ویتکاف و کوشنر نیز از نقش قطر در تسهیل روند مذاکرات با همکاری پاکستان قدردانی کردند.
در این دیدار همچنین بر پایبندی آمریکا به ادامه روند مذاکرات و حمایت از تلاشهای دیپلماتیک با هدف دستیابی به یک توافق جامع تاکید شد.