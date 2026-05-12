12 مه 2026•بهروزرسانی: 12 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در استانبول گفت که دوحه همراه با آنکارا از تلاشهای میانجیگرانه پاکستان برای پایاندادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز حمایت میکند.
آل ثانی در این نشست خبری تاکید کرد که ایران نباید از تنگه هرمز بهعنوان ابزاری برای فشار یا باجخواهی علیه کشورهای خلیج استفاده کند. نخستوزیر قطر همچنین اسرائیل را به ادامه هدف قرار دادن غیرنظامیان در غزه و استفاده از کمکهای انسانی بهعنوان سلاح متهم کرد و گفت: تلآویو همچنان آتشبس در نوار غزه را نقض میکند.
آل ثانی با اشاره به شرایط حساس منطقه تصریح کرد: ادامه رایزنی با کشورهای دوست ضروری است و ترکیه در صدر کشورهایی قرار دارد که قطر با آنها هماهنگی نزدیک دارد. قطر و ترکیه از تلاشهای میانجیگرانه پاکستان برای پایان جنگ و بازگشایی دوباره تنگه هرمز پشتیبانی میکنند.