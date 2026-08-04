قطر: اولویت ما کاهش تنش ایران و آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز است سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت که دوحه در حال رایزنی دیپلماتیک با ایران و آمریکا برای کاهش تنش‌ در منطقه است.

دوحه/ خبرگزاری آنادولو

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر طی نشست خبری در دوحه به خبرنگاران گفت که کشورش در حال رایزنی دیپلماتیک با ایران و آمریکا برای کاهش تنش‌ها در منطقه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تاکید کرد که اولویت این کشور، بازگشت طرف‌ها به مذاکرات، پایان تنش‌ها و بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی آزاد است.

الانصاری همچنین با اشاره به اینکه هنوز توافقی در این زمینه حاصل نشده است، افزود که پیش‌نویس‌هایی میان طرفین مبادله شده و تلاش‌های میانجی‌گرانه ادامه دارد.

وی درباره تحولات مربوط به نوار غزه نیز تصریح کرد: قطر، مصر و ترکیه برای اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس تلاش می‌کنند. اما اسرائیل با نقض‌های اخیر، روند اجرای توافق را مختل کرده است. جامعه جهانی باید اسرائیل را برای اجرای تعهدات خود و خروج از نوار غزه تحت فشار قرار دهد.