قطر: اولویت ما کاهش تنش ایران و آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز است

04 آگوست 2026•بهروزرسانی: 04 آگوست 2026
دوحه/ خبرگزاری آنادولو
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر طی نشست خبری در دوحه به خبرنگاران گفت که کشورش در حال رایزنی دیپلماتیک با ایران و آمریکا برای کاهش تنشها در منطقه است.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تاکید کرد که اولویت این کشور، بازگشت طرفها به مذاکرات، پایان تنشها و بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی آزاد است.
الانصاری همچنین با اشاره به اینکه هنوز توافقی در این زمینه حاصل نشده است، افزود که پیشنویسهایی میان طرفین مبادله شده و تلاشهای میانجیگرانه ادامه دارد.
وی درباره تحولات مربوط به نوار غزه نیز تصریح کرد: قطر، مصر و ترکیه برای اجرای مرحله دوم توافق آتشبس تلاش میکنند. اما اسرائیل با نقضهای اخیر، روند اجرای توافق را مختل کرده است. جامعه جهانی باید اسرائیل را برای اجرای تعهدات خود و خروج از نوار غزه تحت فشار قرار دهد.