سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت که انتظار دارند مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس به «توافق» منجر شود.

قطر: انتظار داریم مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس به «توافق» منجر شود سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت که انتظار دارند مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس به «توافق» منجر شود.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی شرکت آمریکایی «ایکس» اعلام کرد که انتظار دارند جلسات «نشست دریاچه لوسرن» در سوئیس به توافقی جامع و پایدار در چارچوب «یادداشت تفاهم» منجر شود.

وی در ادامه تصریح کرد که گروه‌های فنی متخصص برای مذاکره در مورد بندهای توافق نهایی که تمام جنبه‌های یادداشت تفاهم بین طرفین را پوشش می‌دهد، تشکیل شده‌اند.

الانصاری با بیان اینکه طرفین متعهد شده‌اند که در طول فرآیند مذاکرات با حسن نیت پیش بروند، اظهار داشت که کمیته‌های تشکیل شده برای دستیابی به یک توافق جامع و پایدار، پیشرفت حاصل شده را تا مرحله امضای نهایی نظارت خواهند کرد.

وی همچنین از تلاش‌های پاکستان برای ایفای نقش میانجی در این روند تقدیر و به خاطر همکاری نزدیکش تشکر کرد.

گفتنی است دقایقی پیش رسانه‌های ایران از آغاز مذاکرات ایران و آمریکا با حضور میانجی‌ها در سوئیس خبر دادند.​​​​​​​