قطر: ادعای پیشنهاد 12 میلیارد دلاری به ایران کذب است قطر گزارش‌های منتشر شده درباره پیشنهاد 12 میلیارد دلاری دوحه به ایران برای دستیابی به توافق با آمریکا را تکذیب کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، گزارش‌های منتشر شده درباره پیشنهاد 12 میلیارد دلاری کشورش به ایران برای دستیابی به توافق با آمریکا را تکذیب کرد.

الانصاری گفت که این ادعاها با هدف ناکام‌ کردن تلاش‌ها برای کاهش تنش و خدشه‌دار کردن نقش قطر به‌عنوان بازیگری قابل اعتماد در روند صلح منتشر شده است.

این واکنش پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از نزدیک بودن توافق با ایران و ادامه مذاکرات بر سر جزئیات نهایی، از جمله بازگشایی تنگه هرمز، خبر داد.