Meiramgul Kussainova
15 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئیه 2026
آستانه/خبرگزاری آنادولو
وزارت دفاع قزاقستان با انتشار بیانیهای، اعلام کرد که 11 نظامی این کشور برای مشارکت در ماموریت نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) به جنوب این کشور اعزام شده اند.
بر اساس این بیانیه، این نیروها پس از گذراندن آموزشهای چندمرحلهای مطابق با استانداردهای بینالمللی، در چارچوب یگان نظامی هند در جنوب لبنان خدمت خواهند کرد.
نیروهای حافظ صلح قزاقستان در چارچوب ماموریت تعیینشده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، وظایفی از جمله نظارت بر اجرای آتشبس، رصد وضعیت امنیتی در منطقه ماموریت، هماهنگی با مقامهای محلی و مردم، همراهی با فعالیتهای کمکرسانی انسانی، انجام گشتزنی، حفاظت از تأسیسات سازمان ملل و حمایت از ثبات منطقه را بر عهده خواهند داشت.
وزارت دفاع قزاقستان با اشاره به سابقه مشارکت این کشور در ماموریت یونیفل اعلام کرد که این یازدهمین چرخش نیروهای حافظ صلح قزاقستان در لبنان است.
در این بیانیه تاکید شده که نیروهای قزاق که پیشتر نیز در کنار یگان هند در لبنان فعالیت کردهاند، به دلیل حرفهایگری، انضباط و عملکرد موفق در محیط چندملیتی مورد تقدیر فرماندهی مأموریت و شرکای بینالمللی قرار گرفتهاند.
این وزارتخانه افزود: «مشارکت قزاقستان در عملیاتهای حافظ صلح سازمان ملل، بخش مهمی از سهم کشور در امنیت بینالمللی است و علاوه بر تقویت اعتبار بینالمللی آستانه، برای نیروهای قزاق تجربه میدانی ارزشمندی در چارچوب یگانهای چندملیتی فراهم میکند».