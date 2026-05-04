Nazenin Alp
04 مه 2026•بهروزرسانی: 04 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سرلشکر علی عبدالهی، فرمانده قرارگاه مرکزی «حضرت خاتمالانبیا»، با هشدار نسبت به هرگونه حضور نظامی خارجی در تنگه هرمز تاکید کرد که امنیت این منطقه تحت کنترل نیروهای مسلح ایران است و هرگونه اقدام یا ورود بدون هماهنگی با واکنش سخت مواجه خواهد شد.
وی تصریح کرد امنیت این آبراه در اختیار نیروهای مسلح ایران است و هرگونه عبور و مرور باید با هماهنگی انجام شود.
عبدالهی تاکید کرد نیروهای مسلح ایران در برابر هرگونه «تهدید یا اقدام تجاوزکارانه»، پاسخی سخت و پشیمانکننده خواهند داد و اجازه نزدیک شدن یا ورود نیروهای بیگانه بهویژه ارتش آمریکا به این منطقه را نخواهند داد.