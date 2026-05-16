قدردانی پزشکیان از مواضع ضدجنگ پاپ لئون چهاردهم

Ahmet Dursun, Halil Silahşör
16 مه 2026•بهروزرسانی: 16 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران با ارسال پیامی به پاپ لئو 14، رهبر دولت واتیکان، از مواضع وی در قبال جنگ آغاز شده توسط آمریکا و اسرائیل قدردانی کرد و بر پایبندی کشورش به دیپلماسی و راهحلهای مسالمتآمیز تاکید نمود.
بر اساس بیانیه دفتر ریاستجمهوری ایران، پزشکیان پیام خود را با استناد به آیه 15 سوره فصلت آغاز کرده و با تمجید از «موضع اخلاقی و منطقی» پاپ در قبال حملات نظامی اخیر، تصریح کرد که اقدامات آمریکا و اسرائیل نه تنها علیه ایران، بلکه علیه حاکمیت قانون و ارزشهای انسانی است.
وی با یادآوری اینکه پاسخ ایران در چارچوب دفاع مشروع صورت گرفته است، خواستار واکنش مسئولانه جامعه بینالمللی در برابر سیاستهای غیرقانونی واشنگتن شد.
رئیسجمهور ایران در بخش دیگری از این پیام به وضعیت تنگه هرمز اشاره کرد و افزود: «روشن است که پس از رفع ناامنیهای کنونی، شرایط تردد در تنگه هرمز به حالت عادی بازخواهد گشت و ایران مکانیزمهای نظارتی و کنترلی موثری را در چارچوب قوانین بینالمللی برای تقویت امنیت این آبراه راهبردی اجرا خواهد کرد.»
گفتنی است پاپ لئو 14 به دلیل مواضع ضدجنگ خود، پیش از این مورد هجمه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا قرار گرفته بود.