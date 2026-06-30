30 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئن 2026
کاراکاس/خبرگزاری آنادولو
یوان گیل، وزیر امور خارجه ونزوئلا در پی وقوع دو زلزله بزرگ در این کشور، از حمایتهای ترکیه قدردانی کرد و گفت: از دولت ترکیه، رئیسجمهور اردوغان و تمامی تیمهای مستقر در ونزوئلا تشکر میکنیم که در این بحران بزرگ حمایت خود را دریغ نکردند.
وزیران امور خارجه و دفاع ونزوئلا در شهر لاگوایرا مرکز زلزله، از تیمهای امداد و نجات ترکیه که عملیات جستوجو و نجات را ادامه میدهند، بازدید کردند.
یوان گیل پس از این بازدید در گفتوگو با خبرگزاری آنادولو تاکید کرد که حضور تیمهای امدادی و تجهیزات اعزامی ترکیه اهمیت بسیار زیادی دارد.
او همچنین اعلام کرد که برای هماهنگی روند کمکها با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه تلفنی گفتوگو کرده است.
وزیر امور خارجه ونزوئلا با اشاره به ادامه کمکهای ترکیه افزود: از دریافت کمکهای جدید مطلع شدهایم و منتظر ادامه حمایتها هستیم. مردم برادر ترکیه را همیشه در کنار خود احساس میکنیم. این رخدادها نشان میدهد دو کشور که یکدیگر را درک میکنند، ملتهایی برادر هستند.