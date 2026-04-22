Şilan Turp, Halil Silahşör
22 آوریل 2026•بهروزرسانی: 22 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، بابت پذیرش پیشنهاد تمدید آتشبس موقت با ایران قدردانی کرد.
وی این اقدام را گامی کلیدی برای تداوم تلاشهای دیپلماتیک دانست و تأکید کرد که پاکستان به نقش سازنده خود برای حل و فصل منازعات از طریق گفتگو ادامه خواهد داد.
نخستوزیر پاکستان در پیام خود آورده است: «صمیمانه امیدوارم که طرفین به آتشبس پایبند بمانند و در جریان دور دوم مذاکرات که قرار است در اسلامآباد برگزار شود، به یک توافق صلح جامع برای پایان دائمی درگیریها دست یابند.»
این موضعگیری در حالی صورت میگیرد که اسلامآباد به عنوان میانجی اصلی، میزبان گفتگوهای سطح بالا میان مقامات تهران و واشینگتن برای کاهش تنشهای بیسابقه در منطقه است.