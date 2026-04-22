قدردانی شریف از ترامپ برای تمدید آتش‌بس با ایران نخست‌وزیر پاکستان با ابراز خرسندی از پذیرش درخواست تمدید آتش‌بس موقت توسط رئیس‌جمهور آمریکا، ابراز امیدواری کرد که دور دوم مذاکرات اسلام‌آباد به یک «توافق صلح» جامع منجر شود.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بابت پذیرش پیشنهاد تمدید آتش‌بس موقت با ایران قدردانی کرد.



وی این اقدام را گامی کلیدی برای تداوم تلاش‌های دیپلماتیک دانست و تأکید کرد که پاکستان به نقش سازنده خود برای حل و فصل منازعات از طریق گفتگو ادامه خواهد داد.



نخست‌وزیر پاکستان در پیام خود آورده است: «صمیمانه امیدوارم که طرفین به آتش‌بس پایبند بمانند و در جریان دور دوم مذاکرات که قرار است در اسلام‌آباد برگزار شود، به یک توافق صلح جامع برای پایان دائمی درگیری‌ها دست یابند.»



این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که اسلام‌آباد به عنوان میانجی اصلی، میزبان گفتگوهای سطح بالا میان مقامات تهران و واشینگتن برای کاهش تنش‌های بی‌سابقه در منطقه است.

