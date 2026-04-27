قدرت شفابخش هنر برای آرامش بخشیدن به قلوب کودکان غزه کارگاه‌های هنری برای کودکان در اردوگاه‌های آوارگان غزه، هرچند برای مدتی کوتاه احساسات جریحه‌دار شده آنان را تسکین می‌دهد.

غزه/ خبرگزاری آنادولو

کودکان فلسطینی در نوار غزه که قلب‌هایشان بیش از دو سال است از حملات ادامه‌دار اسرائیل عمیقاً جریحه‌دار شده است، برای تسکین درد و رنج خود به قدرت شفابخش هنر روی می‌آورند.

در این راستا، کارگاه‌های موسیقی و هنر برای کودکان در اردوگاهی در شهر نصیرات در نوار غزه، که خانواده‌های آواره در آن زندگی می‌کنند، برگزار می‌شود.

این کودکان که در میان آوار خانه‌های ویران شده بزرگ می‌شوند، در این کارگاه‌ها گرد هم می‌آیند و سعی می‌کنند درد عمیقی را که در خاطراتشان حک شده است، تسکین دهند.

در فضاهای ایجاد شده برای کودکانی که در سایه جنگ، ترس، اشغال، محاصره، گرسنگی و مرگ بزرگ می‌شوند، گاهی صدای گیتار، گاهی قلم مو یا دفترچه یادداشت و کتاب به قلب‌های جوان کمک می‌کند تا احساسات خود را بیان کنند و تسکین موقت پیدا کنند، هرچند برای مدتی کوتاه.

هدف مربیان در این کارگاه‌ها ایجاد فضاهای امنی است که کودکان بتوانند احساسات خود را از طریق هنر ابراز کنند.

هدف این است که به آنها کمک کنیم تا لبخندها، رویاها و شادی‌هایی را که جنگ از آنها دزدیده است، دوباره به دست آورند.

جابر ثابت، هماهنگ‌کننده پروژه کنسرواتوار ملی موسیقی ادوارد سعید، که در این اردوگاه آموزش موسیقی ارائه می‌دهد، به خبرنگار آنادولو گفت که به کودکان نواختن گیتار، ویولن و عود و آواز خواندن را آموزش می‌دهند.

ثابت گفت: از طریق این آموزش‌ها و فعالیت‌ها، به کودکان کمک می‌کنیم تا بر درد و مشکلات روانی که به دلیل جنگ تجربه کرده‌اند، غلبه کنند.

او با بیان اینکه این آموزش‌ها به طور منظم انجام می‌شود، گفت که آنها در تلاشند تا به کودکان کمک کنند تا بر آسیب‌هایی که تجربه کرده‌اند، فایق آیند.