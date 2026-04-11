قالیباف در اسلام‌آباد: «حسن نیت داریم اما اعتماد نداریم» رئیس مجلس ایران و سرپرست هیئت مذاکره‌کننده این کشور، در بدو ورود به اسلام‌آباد برای آغاز گفتگوهای صلح با آمریکا، ضمن انتقاد از پیشینه «بدعهدی‌های واشینگتن»، تأکید کرد که تهران برای توافق واقعی آماده است اما فریب نخواهد خورد.

استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران که ریاست هیئت مذاکره‌کننده ایران در گفتگوهای سرنوشت‌ساز پاکستان را بر عهده دارد، در فرودگاه اسلام‌آباد به پرسش‌های خبرنگاران درباره اظهارات اخیر «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا پاسخ داد.

قالیباف با اشاره به تجربیات تلخ گذشته در مذاکره با ایالات متحده اظهار داشت: «متأسفانه تجربه ما از مذاکره با آمریکا همواره به شکست و بدعهدی آن‌ها ختم شده است. در کمتر از یک سال، دو بار در حالی که مذاکرات جریان داشت، علی‌رغم حسن نیت ایران، به ما حمله کردند و مرتکب جنایات جنگی متعددی شدند. ما حسن نیت داریم، اما اعتماد نداریم.»

وی در ادامه افزود که اگر طرف آمریکایی برای یک توافق واقعی و استیفای حقوق ملت ایران آماده باشد، تهران نیز آمادگی کامل دارد. با این حال، قالیباف هشدار داد: «در جنگ اخیر به آن‌ها نشان دادیم که اگر بخواهند از مذاکرات به عنوان یک نمایش بی‌نتیجه و عملیات فریب استفاده کنند، ما با ایمان به خدا و اتکا به قدرت مردم خود، آماده‌ایم تا حقوقمان را [از مسیرهای دیگر] به دست آوریم.»

پیش از این، جی‌دی ونس، معاون دونالد ترامپ، پیش از حرکت به سمت پاکستان اعلام کرده بود: «اگر ایران بخواهد با حسن نیت مذاکره کند، دستمان را دراز خواهیم کرد، اما اگر بخواهند با ما بازی کنند، نتیجه خوبی نخواهد داشت.»

این مذاکرات در حالی آغاز می‌شود که پس از درگیری‌های گسترده‌ای که از 28 فوریه 2026 آغاز شد، دونالد ترامپ در 8 آوریل با آتش‌بسی دو هفته‌ای موافقت کرد.

