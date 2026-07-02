رئیس هیات مذاکره کننده ایران با آمریکا دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های بمباران شده را تکذیب و تصریح کرد کسانی هستند که نه در دیپلماسی به کشور کمک می‌کنند و نه در جنگ، بیشتر از این آزار ندهید و حرف‌های ترامپ را هم غرغره نکنید.

قالیباف به منتقدان مذاکره با آمریکا: بگذارید مردم آرامش داشته باشند و حرف‌های ترامپ را هم غرغره نکنید رئیس هیات مذاکره کننده ایران با آمریکا دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های بمباران شده را تکذیب و تصریح کرد کسانی هستند که نه در دیپلماسی به کشور کمک می‌کنند و نه در جنگ، بیشتر از این آزار ندهید و حرف‌های ترامپ را هم غرغره نکنید.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیات مذاکره کننده ایران با آمریکا اظهار داشت: «کسانی هستند که نه در دیپلماسی به کشور کمک می‌کنند و نه در جنگ، اما من ایستاده‌ام تا هم بجنگم و هم دیپلماسی را انجام دهم. بر همین اساس بیشتر از این آزار ندهید و حرف‌های ترامپ را هم غرغره نکنید و اجازه دهید مردم آرامش داشته باشند و به جمهوری اسلامی افتخار کنند.»

قالیباف شامگاه چهارشنبه (۱۰ تیر) در ادامه گفت‌وگوی تلویزیونی از صداوسیما که قطع ناگهانی آن واکنش‌برانگیز شده بود، تصریح کرد: «آمریکا بارها عنوان کرده بود که به جمهوری اسلامی ایران پولی پرداخت نخواهد کرد. اما پس از سفر به قطر و میانجی‌گری‌هایی که انجام شد، ۶ میلیارد دلار آزادسازی پول‌ها و آزاد سازی ۶ میلیارد دیگر را تقبل کردند. حتی در گفت‌وگوهای زوریخ در سوئیس، آزادسازی اموال تسریع و تعلیق تحریم‌ها انجام شد. اما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم نمی‌گفتند، قالیباف شروط چه شد؟»

وی افزود: رهبر انقلاب در پیام خود با درایت و شهامت تاکید کردند که ایشان و مردم منتظر تحقق شروط تفاهم هستند، در این شرایط من چه کنم؟ شروط را پیگیری نکنم؟ البته اگر شروط محقق نمی‌شد، می‌جنگیدیم.

قالیباف در ادامه دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های بمباران شده ایران را تکذیب کرد و گفت: در مجلس شورای اسلامی قانون تصویب کردیم که شورای عالی امنیت ملی هم درباره آن مصوبه دارد. بر اساس این قانون، به هیچ عنوان به سایت‌هایی که بمباران شده و آسیب دیده‌اند، دسترسی داده نمی‌شود.

وی تاکید کرد: ما هیچ امتیازی بیشتر از دسترسی‌هایی که شورای عالی امنیت ملی تعیین کرده، نمی‌دهیم. طبق قانون، تعیین سطح دسترسی‌ها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و آن هم چارچوب آن را مشخص کرده است.

قالیباف اعلام کرد: در حال حاضر، آن‌ها فقط در دو مورد حق دسترسی دارند؛ یکی نیروگاه بوشهر و دیگری راکتور تهران است. دسترسی‌ها فقط در همین حد بوده است و ما نسبت به آن متعهد هستیم.