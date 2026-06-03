فیدان دیدارهایش در اندونزی را سازنده ارزیابی کرد

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه طی پستی در حساب کاربری خود در NSosyal، اظهار داشت که دیدارهایش در اندونزی از نظر پیگیری مسائل چندوجهی مطرح شده در دستور کار، بسیار سازنده بوده است.

او نوشت: در دیدار با پرابوو سوبیانتو، رئیس جمهور اندونزی و با وزیر امور خارجه در مورد همکاری های جاری و گام های مشترکی که در طیف وسیعی از صنایع دفاعی گرفته تا انرژی و حمل و نقل، از هوش مصنوعی تا بخش غذای حلال برخواهیم داشت، گفت‌وگو کردیم.

فیدان با بیان اینکه آنها پروژه هایی را که به آنها امکان می دهد تا به هدف حجم تجارت 10 میلیارد دلاری تعیین شده توسط رجب طیب اردوغان و همتای اندونزیایی وی برسند، به تفصیل ارزیابی کردند، افزود: چشم انداز ارائه شده از سوی هر دو طرف نشان داد که ترکیه و اندونزی آماده هستند به گونه ای کار کنند که نتایج بسیار ملموس و موثرتری در دوره آینده ایجاد کند.

او در ادامه خاطرنشان کرد: در خصوص مسائل منطقه‌ای و جهانی بویژه تحولات خاورمیانه و موازنه های راهبردی در آسیا و اقیانوسیه تبادل نظر شد. هماهنگی نزدیک در موضوع فلسطین با همین عزم در دوره آتی ادامه خواهد داشت.