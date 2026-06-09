وزیر امور خارجه ترکیه، فردا به نمایندگی از رئیس‌جمهور کشور در نشست سران روند همکاری جنوب شرق اروپا در بلغارستان حضور خواهد یافت.

فیدان در نشست سران روند همکاری جنوب شرق اروپا در صوفیه شرکت می‌کند وزیر امور خارجه ترکیه، فردا به نمایندگی از رئیس‌جمهور کشور در نشست سران روند همکاری جنوب شرق اروپا در بلغارستان حضور خواهد یافت.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس اعلام منابع وزارت امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان فردا به نمایندگی از رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در نشست سران روند همکاری جنوب شرق اروپا که در صوفیه، پایتخت بلغارستان برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.

این نشست با شعار «تقویت وحدت منطقه‌ای برای آینده‌ای باثبات، امن و پایدار؛ تأملی بر 30 سال مشارکت و پیشرفت» و با حضور سران کشورها، رؤسای دولت‌ها و وزیران امور خارجه 13 کشور عضو این سازوکار منطقه‌ای برگزار خواهد شد.

انتظار می‌رود فیدان در سخنرانی خود بر حمایت ترکیه از افزایش همکاری‌های منطقه‌ای در بالکان بر پایه اصول مالکیت منطقه‌ای و فراگیری تأکید کرده و روند همکاری جنوب شرق اروپا را یکی از مهم‌ترین بسترهای گفت‌وگوی منطقه‌ای عنوان کند.

وی همچنین قرار است بر اهمیت راهبردی بالکان برای ثبات و امنیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، تقویت روابط حسن همجواری، توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل و انرژی و گسترش اتصال‌پذیری اقتصادی تأکید کند.

پیش‌بینی می‌شود وزیر امور خارجه ترکیه در این نشست از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین حمایت کرده و بر ضرورت ادامه گفت‌وگوهای ایران و آمریکا و جلوگیری از تشدید تنش‌ها تأکید کند.

فیدان همچنین احتمالاً سیاست‌های اسرائیل در غزه، کرانه باختری و لبنان را مورد انتقاد قرار داده و بر لزوم حفاظت از حقوق بین‌الملل و ارزش‌های انسانی تأکید خواهد کرد.

