فیدان: حل عادلانه بحران روهینگیا و توقف تجاوزگری اسرائیل ضروری است

Büşranur Keskinkılıç
05 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، پس از دیدار با خلیل الرحمن، وزیر امور خارجه بنگلادش در داکا، بر حمایت آنکارا از یافتن راهحلی پایدار و عادلانه برای بحران روهینگیا و نیز ضرورت پایان دادن به جنگ و بیثباتی در خاورمیانه تأکید کرد.
فیدان با تبریک انتخاب خلیل الرحمن به ریاست هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این موفقیت را نشانه احترام جامعه بینالمللی به بنگلادش دانست و از آغاز دورهای جدید در این کشور پس از انتخابات و همهپرسی ماه فوریه استقبال کرد. فیدان همچنین از تلاش دو کشور در برای گسترش حجم مبادلات تجاری از 1.3 میلیارد دلار به 2 میلیارد دلار خبر داد.
وزیر خارجه ترکیه با اشاره به بحران روهینگیا گفت: بنگلادش با میزبانی بیش از یک میلیون آواره روهینگیایی، فداکاری بزرگی در حق بشریت انجام داده است. ترکیه برای دستیابی به راهحلی پایدار و عادلانه برای این بحران، با کشورهای منطقه و نهادهای بینالمللی همکاری میکند و همچنان تلاش دارد این موضوع را در دستور کار جامعه جهانی نگه دارد.
فیدان همچنین اعلام کرد از اردوگاههای پناهجویان در منطقه کوکسبازار بازدید خواهد کرد و فعالیت نهادهای ترکیه از جمله تیکا، هلال احمر، آفاد و بنیاد دیانت را بررسی خواهد کرد.
وزیر خارجه ترکیه در بخش دیگری از سخنانش، حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را عاملی برای بیثباتی منطقه و جهان دانست و از پیشرفت گفتوگوهای تهران و واشنگتن استقبال کرد. او ابراز امیدواری کرد این مذاکرات به نتایج ملموس و زمینهساز صلح و ثبات پایدار منجر شود. فیدان، بازگشایی کامل تردد در تنگه هرمز و بازگشت شرایط به وضعیت پیش از جنگ را برای اقتصاد، انرژی و امنیت جهانی ضروری توصیف کرد.
او همچنین با بیان اینکه اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو با تداوم جنگ در غزه و اقدامات خود در کرانه باختری، راهحل دو دولتی را تضعیف کرده است، افزود: اولویت جامعه جهانی باید متوقف کردن حملات اسرائیل و پایان دادن به فضای جنگ در منطقه باشد و اشغالگری و حملات اسرائیل در لبنان نیز باید به طور کامل پایان یابد.