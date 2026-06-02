فیدان: ترامپ قصد دارد در نشست ناتو در آنکارا شرکت کند

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02 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه گفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، قصد دارد در نشست سران ناتو که هفتم و هشتم ژوئیه در آنکارا برگزار میشود، شرکت کند.
فیدان در گفتوگو با شبکه خبری «بلومبرگ» تصریح کرد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در تماسهای تلفنی اخیر خود با ترامپ، هر بار تایید حضور وی در این نشست را دریافت کرده است.
او همچنین تاکید کرد که با وجود برخی مواضع سیاسی، آمریکا همچنان به ناتو متعهد است و نشانهای از برنامهریزی واشنگتن برای خروج از این ائتلاف دیده نمیشود و افزود: آمریکا از متحدان اروپایی خود خواسته که سهم بیشتری در تامین هزینههای دفاعی و امنیتی بر عهده بگیرند و کشورهای اروپایی نیز در این مسیر گامهایی برداشتهاند.
وزیر امور خارجه ترکیه درباره مذاکرات میان ایران و آمریکا نیز گفت: آنکارا از روند گفتوگوها حمایت میکند و معتقد است هر دو طرف برای تمدید آتشبس و کاهش تنشها تلاش صادقانهای دارند.
او در عین حال هشدار داد که حملات اسرائیل علیه مواضع حزبالله در جنوب لبنان میتواند این روند را با خطر مواجه کند.
فیدان با اشاره به وضعیت منطقه اظهار داشت: مطمئن هستم که آمریکاییها و ایرانیها خواهان تداوم آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز هستند، اما درباره نیت اسرائیل اطمینان ندارم.