فیدان: ایران و آمریکا حملات متقابل را متوقف کرده و به میز مذاکره بازگردند

Mehmet Şah Yılmaz, Muhammet Tarhan, Dzhanan Mehmed Ismail
11 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با ولسیلاوا پترووا-چامووا، وزیر امور خارجه بلغارستان در صوفیه، درباره حملات ازسرگرفتهشده میان آمریکا و ایران که خطر تشدید تنش را به همراه دارد، گفت: توصیه میکنیم طرفها هرچه سریعتر حملات متقابل خود را متوقف کرده، به میز مذاکره بازگردند و متنی را که به نهایی شدن آن نزدیک شدهاند، تکمیل کنند. تلاشها و رایزنیهای ما نیز در همین راستاست.
وی در پاسخ به سؤالی درباره آینده روابط ترکیه و بلغارستان پس از تشکیل دولت جدید در این کشور، تاکید کرد که دو کشور از نظر تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی مکمل یکدیگر هستند.
فیدان گفت: «ارتقای همکاریهای دوجانبه به بالاترین سطح در دوران معاصر، وظیفه مسئولان دو کشور است. اراده رئیسجمهور اردوغان در این زمینه کاملا روشن است و ما خواهان رساندن روابط با بلغارستان به بالاترین سطح ممکن هستیم.
وی افزود: همکاریهای گستردهای در حوزههای امنیت انرژی، اتصال زیرساختی، گردشگری، آموزش، فناوری و سرمایهگذاریهای زیربنایی میان دو کشور در جریان است و این همکاریها صرفا ظرفیت بالقوه نیست، بلکه پروژههایی هستند که هماکنون در حال اجرا هستند.
فیدان در بخش دیگری از سخنان خود درباره مذاکرات میان ایران و آمریکا، گفت: فضای عمومی حاکی از آن است که امکان دستیابی به توافق وجود دارد.
وی افزود: ما به طور مستمر با طرفها در تماس هستیم، اما حملات متقابل که دو روز پیش آغاز شد، خطر تشدید تنش را در پی دارد و این موضوع واقعاً موجب نگرانی ماست.
وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد: توصیه میکنیم طرفها هرچه سریعتر حملات متقابل خود را متوقف کرده، به میز مذاکره بازگردند و متن توافقی را که به نهایی شدن آن نزدیک شدهاند، تکمیل کنند. تلاشها و ابتکارات ما نیز در همین راستاست.
فیدان خاطرنشان کرد تشدید جنگ، افزایش تنش و بازگشت به فضای یک جنگ فراگیر به سود هیچ طرفی نیست و افزود: هرچند مذاکرات ممکن است دشوار و فرسایشی باشد، اما باید تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه یابد. توصیه ما نیز همین است.