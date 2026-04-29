فیدان: امیدوارم مذاکرات ایران و آمریکا هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد وزیر امور خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با همتای اتریشی خود اظهار داشت که تمام تلاش خود را می‌کنند تا مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد.

وین-آنکارا / خبرگزاری آنادولو

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با بئاته ماینل-رایزینگر، وزیر امور خارجه اتریش در وین، اظهار داشت که تمام تلاش خود را می‌کنند تا مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد.

او تاکید کرد که این بحران باید هر چه سریعتر پایان یابد و انسداد تنگه هرمز ناشی از این بحران باید به سرعت برطرف شود تا زندگی به حالت عادی بازگردد.

فیدان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات آغاز شده در اسلام آباد موفقیت آمیز باشد.

او اظهار داشت که در این زمینه با طرفین در تماس هستند.

- غزه

او درباره وضعیت در غزه نیز گفت: مهم است که طرح صلح در غزه مطابق با شرایط پیش‌بینی شده و منعکس شده روی کاغذ، پیشرفت کند.

وی افزود: تلاش‌هایی که طرفین در این زمینه انجام خواهند داد، بسیار مهم است. به طور خاص، سرکوب اکراه اسرائیل و جلوگیری از تخلفات آن برای انتقال به مرحله دوم در غزه بسیار مهم است.

فیدان تاکید کرد: در این راستا، ما صادقانه به جامعه بین‌المللی، میانجیگران و همه بازیگران کمیته صلح هشدار می‌دهیم که اقدامات لازم را انجام دهند.

- وضعیت لبنان

فیدان با یادآوری اینکه در نتیجه اشغال اسرائیل، یک میلیون نفر در لبنان آواره شده‌اند، اظهار داشت که گسترش اشغال می‌تواند منجر به آوارگی بیشتر شود.

او گفت که "اسرائیل باید تحت فشار بین‌المللی مؤثرتری در این مورد قرار گیرد".

- جنگ روسیه و اوکراین

فیدان اظهار داشت که در مورد جنگ روسیه و اوکراین با همتای خود صحبت کرده‌اند.

او گفت: ترکیه از سال 2022 میزبان مذاکرات روسیه و اوکراین در ابعاد و سطوح مختلف بوده است.

وی تأکید کرد که از تلاش‌های میانجیگری انجام شده توسط ایالات متحده حمایت می‌شود.