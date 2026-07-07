Tuğba Altun
07 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش منابع دیپلماتیک، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست «امنیت اروپا پس از اجلاس آنکارا؛ تقویت همکاری میان متحدان ناتو در سراسر اروپا» که از سوی مرکز مطالعات راهبردی وزارت امور خارجه ترکیه و اندیشکده چتمهاوس در آنکارا برگزار شد، سخنرانی کرد.
فیدان با اشاره به ضرورت تمرکز ناتو بر تقویت ظرفیتهای راهبردی در دوره جدید، اظهار داشت که این ائتلاف نباید صرفاً به ساختاری برای واکنش به تهدیدهای موجود محدود بماند، بلکه باید چشماندازی بلندمدت و جامع برای امنیت تدوین کند.
وی با بیان اینکه امنیت اروپا را نمیتوان تنها به اتحادیه اروپا تقلیل داد و این موضوع مستلزم رویکردی فراگیرتر است، در این راستا بر نقش محوری ترکیه تاکید کرد.
وزیر امور خارجه ترکیه همچنین با اعلام حمایت آنکارا از تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین، حفظ کانالهای گفتوگو و تماسهای دیپلماتیک با روسیه را نیز برای امنیت اروپا ضروری دانست.
فیدان در ادامه تصریح کرد که ظرفیت صنایع دفاعی ناتو نباید صرفاً بر پایه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارزیابی شود و کشورهایی مانند ترکیه و انگلیس که از صنایع دفاعی قدرتمندی برخوردارند، بازیگران طبیعی و ضروری همکاریهای دفاعی در چارچوب امنیت اروپا به شمار میروند.