Tuğba Altun
15 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئیه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه جهت انجام دیدارهای رسمی امروز به اوکراین سفر خواهد کرد.
در این سفر، قرار است فیدان با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، با آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین و همچنین مقامات عالی رتبه دیگر دیدار و گفتگو کند.
فیدان در دیدار با مقامات اوکراینی در مورد توسعه بیشتر روابط ترکیه و اوکراین در همه زمینهها، به ویژه اقتصاد، انرژی و دفاع، و همچنین در مورد گامهای مشترکی که میتوان برای تعمیق مشارکت استراتژیک بین دو کشور برداشت، تبادل نظر کند.
او همچنین حمایت ترکیه از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را مجدداً تأیید کرده و به کمکهای ارائه شده به اوکراین در همه زمینهها و پلتفرمها اشاره خواهد کرد.
همچنین انتظار میرود او بر اهمیت ادامه تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در اوکراین تأکید و آمادگی ترکیه را برای بازگرداندن اوکراین و روسیه به میز مذاکره اعلام کند.