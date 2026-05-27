27 مه 2026•بهروزرسانی: 27 مه 2026
غزه/ خبرگزاری آنادولو
هزاران فلسطینی در نوار غزه که از اکتبر 2023 تحت حملات شدید و محاصره اسرائیل قرار دارد، نماز عید قربان را در میان ویرانههای مساجد تخریبشده، خیابانها و اردوگاههای چادری اقامه کردند.
در شهر خانیونس در جنوب نوار غزه، فلسطینیها بر روی ویرانههای مسجد «هدی» که در حملات هوایی اسرائیل بهطور کامل تخریب شده بود، نماز عید را اقامه کردند.
در میان آوارها، فلسطینیان برای شهدای خود دعا کردند و کودکان و سالمندان نیز در کنار جمعیت حاضر در میان خرابیها در صفوف نماز ایستادند.
در اردوگاه پناهندگان نصیرات در مرکز نوار غزه نیز هزاران نفر به دلیل تخریب مساجد، در خیابانها و مناطق ویرانشده برای اقامه نماز عید گرد هم آمدند.
فلسطینیهایی که در حملات اسرائیل خانههای خود را از دست داده و به اردوگاههای چادری پناه بردهاند، صبح عید را با تکبیر آغاز کردند.
آنان در میان چادرها و فضاهای باز، در شرایط جنگ و محاصره نماز عید را اقامه کردند.
در شهر غزه نیز هزاران نفر در میدان سَرایا در مرکز شهر حضور یافتند و نماز عید را در میان ساختمانهای ویرانشده و محلههای آسیبدیده برگزار کردند.
از زمان آغاز حملات اسرائیل در اکتبر 2023، مساجد، مدارس، بیمارستانها و زیرساختهای غیرنظامی در غزه بهشدت تخریب شدهاند و بخش بزرگی از مساجد غیرقابل استفاده شده است؛ به همین دلیل فلسطینیها ناچارند نمازهای جمعه، یومیه و عید را در خیابانها، میان آوارها و اردوگاههای چادری اقامه کنند.
با وجود توافق آتشبس که از 10 اکتبر 2025 اجرایی شده، اسرائیل همچنان حملات خود به مناطق مختلف نوار غزه را ادامه میدهد.