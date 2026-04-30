30 آوریل 2026•بهروزرسانی: 30 آوریل 2026
بروکسل / خبرگزاری آنادولو
طبق دادههای اداره آمار اروپا، 20.9 درصد از کل جمعیت اتحادیه اروپا (EU) در سال 2025 با خطر فقر یا محرومیت اجتماعی روبرو بودهاند.
بر این اساس، در مجموع 92.7 میلیون نفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خط فقر زندگی میکردهاند.
کشورهایی که بالاترین نرخ فقر یا محرومیت اجتماعی را داشتند، بلغارستان با 29 درصد، یونان با 27.5، رومانی با 27.4، لیتوانی با 26.3 و اسپانیا با 25.7 درصد بودند.
کشورهایی که کمترین نرخ فقر یا محرومیت اجتماعی را داشتند، جمهوری چک با 11.5 درصد، لهستان با 15، اسلوونی با 15.5 و هلند با 15.8 درصد بودند.
این نرخ در آلمان 21.2 درصد، در فرانسه 20.8 درصد و در ایتالیا 22.6 درصد اعلام شد.