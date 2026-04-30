فقر و محرومیت اجتماعی یک پنجم ساکنان اروپا را تهدید می‌کند در اتحادیه اروپا، از هر 5 نفر، یک نفر در معرض خطر فقر یا محرومیت اجتماعی قرار دارد.

بروکسل / خبرگزاری آنادولو

طبق داده‌های اداره آمار اروپا، 20.9 درصد از کل جمعیت اتحادیه اروپا (EU) در سال 2025 با خطر فقر یا محرومیت اجتماعی روبرو بوده‌اند.

بر این اساس، در مجموع 92.7 میلیون نفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خط فقر زندگی می‌کرده‌اند.

کشورهایی که بالاترین نرخ فقر یا محرومیت اجتماعی را داشتند، بلغارستان با 29 درصد، یونان با 27.5، رومانی با 27.4، لیتوانی با 26.3 و اسپانیا با 25.7 درصد بودند.

کشورهایی که کمترین نرخ فقر یا محرومیت اجتماعی را داشتند، جمهوری چک با 11.5 درصد، لهستان با 15، اسلوونی با 15.5 و هلند با 15.8 درصد بودند.

این نرخ در آلمان 21.2 درصد، در فرانسه 20.8 درصد و در ایتالیا 22.6 درصد اعلام شد.