فعال ناوگان آزادی: مصمم هستیم به غزه برسیم

Nuri Aydın
05 مه 2026•بهروزرسانی: 05 مه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
جبیر خان، فعالی که حمایت از ناوگان جهانی صمود که هدف آن رساندن کمکهای بشردوستانه به غزه و شکستن محاصره اسرائیل است، عازم غزه شده است، گفت که با وجود موانع ایجاد شده توسط نیروهای اسرائیلی، مصمم هستند که به غزه برسند.
خان که از انگلستان پیوسته بود، به خبرنگار آنادولو گفت که در طول سفرشان برای شکستن محاصره غزه و ادامه فعالیتهای کمکهای بشردوستانه، دیشب کشتیهای نظامی را دیدند و با تهدید مداخله مواجه شدند.
او اظهار داشت که فعالان سوار بر قایقهایی که دیشب در دریای مدیترانه در حال حرکت بودند، توسط هلیکوپترها و پهپادهای نظامی رصد میشدند.
خان توضیح داد که پس از مشاهده کشتیهای نظامی توسط فعالان، پروتکلهای امنیتی را فعال کرده و جلیقه نجات پوشیدند.
او تأکید کرد که چهار قایق متعلق به ائتلاف ناوگان آزادی، حامل دارو و کمکهای بشردوستانه به غزه بودند و این قایقها حامل پزشکان، کارکنان بهداشتی و فعالان بودند.
خان با دعوت از مردم برای پیوستن به ابتکار مدنی که آنها برای شکستن محاصره غزه آغاز کردهاند، گفت: هر کسی میتواند در مقابل عدالت موضع بگیرد. برای عبور امن ناوگان ما که حامل امدادگران، روزنامهنگاران، پرسنل پزشکی و فعالان است، اقدام کنید تا به اشغال فلسطین و محاصره غزه پایان دهید.
این فعال مدنی اظهار داشت که آنها نگران حمله و ضرب و شتم بودند، اما فکر کردن به آنچه مردم غزه از سر میگذرانند، تأثیر تقویتکنندهای بر روحیه آنها داشته است.
او گفت: آنچه با ما میشود حتی با آنچه برادران و خواهرانمان در فلسطین تجربه میکنند قابل مقایسه نیست. ما مصمم هستیم که به غزه برسیم.