Esra Taşkın
02 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئن 2026
پاریس/خبرگزاری آنادولو
مریم حدجال، یکی از فعالان فرانسوی ناوگان جهانی «صمود»، اعلام کرد که هنگام بازداشت توسط اسرائیل، مورد ضربوشتم و آزار جنسی نیروهای این کشور قرار گرفته است.
حدجال که عضو انجمن «موجهای آزادی فرانسه» است، از جمله فعالان فرانسوی شرکتکننده در ماموریت بهار 2026 ناوگان جهانی صمود بود.
بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی در 18 مه با حمله به قایق آنها در آبهای بینالمللی، تمامی سرنشینان از جمله حدجال را بازداشت کردند.
این فعال 38 ساله در گفتوگو با خبرنگار آنادولو در پاریس گفت: هدف از حضورش در این ماموریت، شکستن محاصره غیرقانونی غزه، اعتراض به ادامه «نسلکشی» و ایجاد یک گذرگاه انسانی بوده است.
حدجال با اشاره به لحظه توقیف قایق گفت: حدود ساعت 15 روز دوشنبه 18 مه، قایق ما توقیف شد. یک قایق حامل نظامیان اسرائیلی بدون هیچ هشدار قبلی به ما نزدیک شد و سوار قایق شدند. جلیقه نجات داشتیم و دستهایمان را بالا بردیم.
وی افزود: نیروهای اسرائیلی دست مردان را بستند و سپس همه فعالان را به یک کشتی نظامی منتقل کردند.
به گفته او، در این کشتی خشونت بلافاصله آغاز شد و همه فعالان مجبور شدند با دستان بسته روی زانو بنشینند و سپس لباسهای گرمشان از تنشان خارج شد.
حدجال ابراز داشت که او و دیگران روی زمین خیس خوابانده و تنها با تیشرت و شلوار باقی ماندند و تحت فشار شدید قرار داشتند.
وی همچنین گفت: در کشتی چندین محفظه وجود داشت که فعالان آن را «اتاق سیاه» مینامیدند و در آنجا مورد ضربوشتم، شکنجه و آزار جنسی قرار گرفتند.
این فعال فرانسوی ابراز داشت: شکنجه و خشونت غیرقابل تصور بود. ما کتک خوردیم و مورد آزار جنسی قرار گرفتیم.
او همچنین گفت در طول بازداشت صدای فریاد سایر فعالان را میشنیده و احساس ترس شدید داشته است.
حدجال در ادامه گفت که برخی فعالان دچار شکستگی دنده شدهاند و تاکید کرد که برخی از نیروهای اسرائیلی افراد غیرسفیدپوست را بیشتر هدف قرار میدادند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از ترکیه تشکر کرد و گفت: هنگام دیدن هواپیماهای ترکیه در اسرائیل احساس آزادی کردم.
او همچنین از نبود استقبال رسمی در فرانسه انتقاد کرد و گفت که کشورش آنها را نادیده گرفته است.