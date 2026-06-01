فعال فرانسوی ناوگان صمود: افرادی در ارتش اسرائیل هستند که از شکنجه لذت می‌برند

آدرین ژوآن، ملقب به «تورتوگا»، فعال فرانسوی که در ناوگان جهانی صمود توسط اسرائیل بازداشت شد، در مصاحبه با خبرنگار «آنادولو» درباره خشونت و شکنجه اعمال شده علیه فعالان، گفت که در ارتش اسرائیل «روان‌پریش‌هایی» وجود دارند که از شکنجه لذت می‌برند.

ژوآن تأکید کرد که هدف از این ناوگان اعتراض به محاصره نوار غزه و رفتار اسرائیل با فلسطینی‌ها و رساندن کمک به منطقه بوده است.

او خاطرنشان کرد که اگرچه این ابتکار مشروع بود، اما آنها توسط ارتش اسرائیل بازداشت و پس از شکنجه آزاد شدند.

ژوآن به ضرب و شتم سیستماتیک همه فعالان در کشتی اسرائیلی که به زندان تبدیل شده بود، اشاره کرد و گفت: به مدت دو روز، تیمی بودند که ما را کتک می‌زدند، از شوکر استفاده می‌کردند و به ما تجاوز جنسی می‌کردند.

او اظهار داشت که آنها همچنین با تفنگ به او ضربه زدند که منجر به 12 جای زخم دایره‌ای شکل روی پشتش شد.

وی در توضیح چگونگی تحقیر فعالان گفت که در سرمای شب روی آنها آب ریخته شد.

او گفت: دو دنده‌ام به دلیل لگد سربازان اسرائیلی شکسته است. من به بیمارستانی در فرانسه رفتم و آنها این را تأیید کردند. به فکر شکایت کردن هستم.

ژوآن در مورد تجربیاتش در کشتی خاطرنشان کرد: ما را به منطقه‌ای با سه کانتینر انداختند، به دلیل تنگی جا نمی‌توانستیم بخوابیم. از آنجا که دو دنده‌ام شکسته بود، نمی‌توانستم به درستی دراز بکشم، بنابراین سعی کردم شب را ایستاده یا بیرون بگذرانم، اما وقتی بیرون بودیم، لیزر به چشمان ما می‌تاباندند و سپس از چراغ قوه برای جلوگیری از خوابیدن‌مان استفاده می‌کردند. آنها ما را با سلاح، تهدید کردند.

او گفت که پس از ورود به اسرائیل، برخی از فعالان دوباره مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار گرفتند، در حالی که به آنها گفته می‌شد "به اسرائیل خوش آمدید".

این فعال فرانسوی تأکید کرد: کاملاً بدون دلیل و به طور تصادفی مورد این رفتار قرار گرفتیم. من در آخرین کشتی توقیف شده توسط اسرائیل بودم و به همین دلیل مورد بدرفتاری بیشتری قرار گرفتم.

ژوآن افزود: فقط به سربازان اسرائیلی گفتم: ما صلح‌طلب هستیم.