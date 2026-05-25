فعال فرانسوی: در بازداشت نیروهای اسرائیل هدف شکنجه و تعرض جنسی قرار گرفتیم

25 مه 2026•بهروزرسانی: 25 مه 2026
پاریس/ خبرگزاری آنادولو
لاتیتسیا مرل، از فعالان فرانسوی ناوگان جهانی صمود که هفته گذشته به فرانسه بازگشت، در گفتوگو با خبرنگار «آنادولو» در پاریس جزئیاتی از رفتار نیروهای اسرائیلی با فعالان بازداشت شده را تشریح کرد.
وی گفت که نیروهای اسرائیلی پس از توقیف این ناوگان در آبهای بینالمللی، فعالان را از آب، غذا و خدمات درمانی محروم کرده و آنان را مورد ضربوشتم و تحقیر قرار دادند.
مرل با اشاره به اینکه زنان و مردان از یکدیگر جدا شده بودند، افزود: نیروهای اسرائیلی فعالان را وادار میکردند شعار «زندهباد اسرائیل» سر دهند و در صورت مخالفت، با خشونت مواجه میشدند.
او همچنین اعلام کرد برخی فعالان، از جمله دو شهروند ترک، مورد ضربوشتم قرار گرفتند و زنان بازداشت شده نیز با رفتارهایی چون بازرسی بدنی، کشیدن روسری و تهدید با سگهای پلیس روبهرو شدند.
این فعال فرانسوی تاکید کرد که هدف آنان، جلب توجه جهانی به وضعیت مردم فلسطین بوده و آنچه در بازداشت تجربه کرده، تنها بخشی از رنجی است که فلسطینیان با آن مواجه هستند.