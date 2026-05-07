فعال شدن آژیرهای هشدار در شمال اسرائیل پس از حملات از جنوب لبنان

ارتش اسرائیل در بیانیه‌هایی اعلام کرد که در مناطق مانارا و مرگالیوت آژیرهای هشدار فعال شده و سپس در اطراف کریات شمونا نیز به‌دلیل «احتمال نفوذ یک پهپاد دشمن» وضعیت هشدار اعلام شده است.

فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل نیز اعلام کرد که پس از شناسایی یک پهپاد در منطقه، آژیرهای هشدار به صدا درآمده‌اند.

منابع محلی گزارش دادند که پس از حملات راکتی و پهپادی از جنوب لبنان، سامانه‌های هشدار در شمال اسرائیل فعال شده‌اند.

رسانه‌های اسرائیلی پیش‌تر مدعی شده بودند که در حمله عصرگاهی ارتش اسرائیل به بیروت، مالک بلوط، فرمانده نیروهای رضوان وابسته به حزب‌الله، کشته شده است.

حزب‌الله تاکنون درباره این ادعا اظهارنظری نکرده است.

از سوی دیگر، حزب‌الله روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش اسرائیل با ادامه حملات به جنوب لبنان و مناطق مسکونی، آتش‌بس را نقض کرده و در پاسخ به این اقدامات، 17 حمله علیه مواضع و نیروهای اسرائیلی انجام شده است.

در این بیانیه آمده است که محل تجمع نظامیان اسرائیلی، خودروهای زرهی، تانک‌ها و دیگر تجهیزات نظامی در جنوب لبنان با راکت، خمپاره و پهپاد هدف قرار گرفته‌اند.

حزب‌الله تأکید کرد: در پاسخ به نقض آتش‌بس و اشغالگری، نیروهای اسرائیلی را در لبنان هدف قرار دادیم.

در ادامه این بیانیه آمده است که در مناطق مختلف حملات متعددی علیه نیروها و خودروهای نظامی اسرائیل انجام شده و برخی اهداف به‌طور مستقیم مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، در حملات ارتش اسرائیل به لبنان از 2 مارس تاکنون، 2715 نفر کشته و 8353 نفر زخمی شده‌اند.