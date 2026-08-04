فعال شدن آتشفشان فوئگو در گواتمالا و دستور تخلیه برای ساکنان مناطق اطراف

04 آگوست 2026•بهروزرسانی: 04 آگوست 2026
گواتمالاسیتی/ خبرگزاری آنادولو
با فعال شدن آتشفشان «فوئگو» در گواتمالا، مقامهای این کشور برای ساکنان مناطق اطراف دستور تخلیه صادر کردند.
سازمان مدیریت بحران گواتمالا اعلام کرد فعالیت این آتشفشان که در حدود 50 کیلومتری جنوبغربی پایتخت قرار دارد، از صبح روز گذشته آغاز شده و شدت فوران آن بهتدریج افزایش یافته است.
در پی این وضعیت، برای دو روستای اطراف دستور تخلیه صادر، هشدار نارنجی اعلام و نسبت به گسترش خاکستر آتشفشانی به مناطق اطراف هشدار داده شد. همچنین یک بزرگراه مسدود و فعالیت مدارس نزدیک منطقه نیز متوقف شده است.
مؤسسه لرزهشناسی، آتشفشانشناسی و هواشناسی گواتمالا نیز از افزایش شدت فوران خبر داد.
آتشفشان 3 هزار و 763 متری فوئگو از فعالترین آتشفشانهای آمریکای مرکزی به شمار میرود و در فوران آن در سال 2018 حدود 200 نفر جان خود را از دست دادند.