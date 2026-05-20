فعال برزیلی ناوگان «صمود»:حمله اسرائیل به ناوگان «صمود» جنایت جنگی است عضو کمیته اجرایی ناوگان «صمود» ضمن محکومیت حمله اسرائیل به کاروان کمک‌های بشردوستانه غزه، وضعیت بازداشت‌شدگان را نگران‌کننده خواند.

استانبول/ نوری آیدین/ خبرگزاری آنادولو

تیاگو آویلا، فعال برزیلی و عضو کمیته اجرایی ناوگان جهانی «صمود»، در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولو، حمله ارتش اسرائیل به ناوگان حامل کمک‌های انسانی برای غزه در آب‌های بین‌المللی را «جنایت جنگی» توصیف کرد.

آویلا که خود در جریان این مأموریت در بهار 2026 در غرب جزیره کرت یونان بازداشت و به اسرائیل منتقل شده بود، تصریح کرد: «حمله به یک مأموریت غیرنظامی، بدون سلاح و صلح‌آمیز که با هدف شکستن محاصره غیرقانونی غزه انجام شد، بسیار خشم‌آور است.»

این فعال برزیلی با اشاره به یورش به 50 شناور این ناوگان، اظهار داشت که تاکنون هیچ تماسی با فعالان بازداشت‌ شده برقرار نشده و هیچ مدرکی مبنی بر سلامت یا وضعیت آنان در دست نیست.

وی افزود: «آنچه می‌دانیم این است که ارتشی که نزدیک به 3 سال است در جریان نسل‌کشی، کودکان را به قتل می‌رساند، اکنون کنترل زندگی بیش از 400 نفر از ملیت‌های مختلف را در اختیار دارد.»

آویلا با تأکید بر اینکه حمله اسرائیل به این ناوگان در برابر دیدگان جهانیان با خشونت شدید صورت گرفته است، از افکار عمومی خواست تا در برابر اقدامات رژیمی که خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و مأموریت‌های بشردوستانه را هدف قرار می‌دهد، سکوت نکنند.

وی در پایان خواستار ایجاد موجی از خشم جهانی علیه این اقدامات غیرقانونی شد.

