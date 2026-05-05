Ayhan Mehmet
05 مه 2026•بهروزرسانی: 05 مه 2026
سیروس/ خبرگزاری آنادولو
آنتونیس فاراس، از سازماندهندگان گروه فعالان یونانی «March to Gaza Greece»، در گفتوگو با آنادولو اظهار داشت که حمله اسرائیل به ناوگان جهانی «صمود» در آبهای بینالمللی نزدیک جزیره کرت، مانع ادامه فعالیت این جنبش نخواهد شد.
وی با انتقاد از آنچه «همکاری سیستماتیک» یونان با اسرائیل خواند، تأکید کرد که فعالان بازداشت شده با حمایت گارد ساحلی یونان به جزیره کرت منتقل شدهاند و این اقدام نتیجه فشارهای بینالمللی بوده است.
فاراس با بیان اینکه این جنبش محدود به افراد نیست و بر پایه ارزشها و اهداف سیاسی شکل گرفته، گفت که فعالان بدون ترس به فعالیت خود ادامه خواهند داد و خواستار پیگرد خدمه کشتی اسرائیلی شد.
در همین حال، آنا لاگونیکوس از اعضای تیم پزشکی ناوگان اعلام کرد که در پی حمله، برخی قایقها آسیب دیده و برنامه حرکت با تأخیر مواجه شده است، اما فعالان پس از آزادی، آماده ازسرگیری مسیر هستند.
به گفته وی، قرار است پنج قایق با حدود 50 نفر از یونان حرکت کنند و با وجود چالشها، روحیه شرکتکنندگان همچنان بالا است.