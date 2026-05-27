فعالان فرانسوی ناوگان جهانی صمود خواستار تحریم اسرائیل شدند فعالان فرانسوی ناوگان جهانی صمود با بیان اینکه هنگام بازداشت توسط اسرائیل، تحت شکنجه و خشونت قرار گرفته‌اند، خواستار اعمال تحریم علیه این کشور شدند.

پاریس/ خبرگزاری آنادولو

فعالان فرانسوی ناوگان جهانی صمود در یک نشست خبری در مجلس ملی فرانسه، اعلام کردند که هنگام بازداشت توسط اسرائیل، تحت شکنجه و خشونت قرار گرفته‌اند و خواستار اعمال تحریم علیه این کشور شدند.

فعالان این ناوگان و نمایندگان حزب سبز فرانسه در نشست خبری که در مجلس ملی فرانسه برگزار شد، بر لزوم بازگو شدن آنچه بر سر فعالان آمده و همچنین انتظارات آنان از دولت فرانسه تأکید کردند.

سابرینا سبایحی، نماینده حزب سبز فرانسه، با اشاره به ادامه محاصره غزه گفت که این ابتکار باعث شد موضوع محاصره دوباره در مرکز توجه قرار گیرد و تاکید کرد فرانسه برای اعمال تحریم علیه اسرائیل نیازی به انتظار برای تصمیم اتحادیه اروپا ندارد.

او خواستار توقف کامل همکاری نظامی و ارسال سلاح به اسرائیل شد.

سبایحی همچنین از دولت فرانسه خواست علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کند و برای فعالان فرانسوی درخواست غرامت ارائه دهد.

آلیما بومدین-تیری، سناتور پیشین فرانسه و از فعالان ناوگان، اعلام کرد بازداشت‌شدگان تحت شکنجه و فشار روانی قرار گرفته‌اند و برخی نیز زخمی شده‌اند. او گفت آنچه فعالان تجربه کرده‌اند شاید تنها بخش کوچکی از رنج روزانه فلسطینیان باشد.

وی با اشاره به رفتار نیروهای اسرائیلی، از جلوگیری از خوابیدن فعالان و ضرب‌وشتم آنان انتقاد کرد و گفت این رفتارها نشانه بحرانی عمیق در جامعه اسرائیل است.

بومدین-تیری تاکید کرد که هدف این فشارها، ایجاد ترس در میان فعالان بوده اما آنان عقب‌نشینی نخواهند کرد.

او افزود: شاید محاصره را نشکستیم، اما دیوار سکوت را فرو ریختیم و چهره واقعی اسرائیل را آشکار کردیم.

سیلوی پارمانتیه، یکی دیگر از فعالان فرانسوی، گفت شنیدن صدای دوستانشان که در پناهگاه‌ها مورد خشونت قرار می‌گرفتند، بسیار دشوار بوده است.

او همچنین از ترکیه به‌دلیل اختصاص هواپیما برای انتقال فعالان و برخورد انسانی با آنان قدردانی کرد.

پارمانتیه گفت که هنگام ورود به ترکیه تحت تاثیر رفتار مهربانانه مسئولان ترک قرار گرفته و از شدت احساسات گریه کرده است. او از دولت ترکیه برای حمایت‌های انجام‌شده تشکر کرد.