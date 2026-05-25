25 مه 2026•بهروزرسانی: 25 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش رسانه استرالیایی «اسبیاس نیوز»، فعالان استرالیایی حاضر در ناوگان جهانی صمود که از سوی اسرائیل بازداشت شده بودند، از بدرفتاری نیروهای اسرائیلی در زمان بازداشت خبر دادند.
ویولت کوکو، فعال استرالیایی در فرودگاه ملبورن اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی آنان را مورد ضربوشتم، شکنجه و آزار جنسی قرار دادهاند.
وی همچنین گفت برخی فعالان از دریافت داروهای ضروری مانند انسولین و داروی فشار خون محروم شده بودند.
گِما اوتول نیز اظهار داشت که پس از رفتارهایی که در اسرائیل با او شده، دچار آسیب روحی و روانی شده است.
وی افزود: فعالان در زمان بازداشت هدف خشونت فیزیکی و جنسی قرار گرفتند.
سوریا مکاوِن نیز با اشاره به اینکه برای سومین بار با هدف رساندن کمک به غزه به ناوگان جهانی صمود پیوسته بود، گفت نیروهای اسرائیلی او را 80 ساعت بازداشت و در این مدت مورد ضربوشتم قرار دادند.
این فعالان همچنین اعلام کردند که در دوره بازداشت، آب و غذای کافی در اختیار آنان قرار نگرفته است.