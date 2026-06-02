فشار آمریکا به عمان برای قطع روابط با ایران برخی رسانه‌های آمریکایی طی خبری مدعی فشار کاخ سفید به مقامات عمانی برای قطع روابط با ایران شدند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش روزنامه «وال‌استریت ژورنال»، دولت آمریکا از عمان خواسته است در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، "یک طرف" را انتخاب کرده و روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کند.

بر اساس این گزارش، برخی مقام‌های آمریکایی مدعی شده‌اند که واشنگتن پس از ارزیابی‌های اطلاعاتی جدید درباره احتمال همکاری ایران و عمان در اعمال محدودیت یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز، فشارهای خود بر مسقط را افزایش داده است. به گفته این منابع، آمریکا حتی عمان را به اعمال تحریم یا اقدام نظامی تهدید کرده است.

در مقابل، یک منبع مطلع تاکید کرده که عمان از زمان آغاز جنگ، خدماتی از جمله راهنمایی دریانوردی، عملیات جست‌وجو و نجات و کمک‌های پزشکی را برای کشتی‌های مختلف، از جمله شناورهای مرتبط با آمریکا، فراهم و نقش حمایتی در حفظ ایمنی کشتیرانی ایفا کرده است.

این گزارش همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی و برخی منابع دیگر مدعی است که در روزهای نخست جنگ، از خاک عمان برای انتقال بخشی از تجهیزات لجستیکی مورد نیاز ارتش آمریکا استفاده شده، اما سطح این همکاری محدود بوده است.



عمان تاکنون به طور رسمی به این ادعاها واکنش نشان نداده است.