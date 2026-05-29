فرودگاه استانبول بار دیگر پرترددترین فرودگاه اروپا شد

Gökhan Yılmaz
29 مه 2026•بهروزرسانی: 29 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس گزارش سازمان اروپایی ایمنی ناوبری هوایی (یورکنترل)، فرودگاه استانبول در بازه زمانی 18 تا 24 مه با میانگین روزانه 1519 پرواز، عنوان پرترددترین فرودگاه اروپا را به خود اختصاص داد.
در «گزارش هوانوردی اروپا» که از سوی یورکنترل منتشر شده، فرودگاه استانبول در این دوره در رتبه نخست پرترددترین فرودگاههای اروپا قرار گرفت.
پس از فرودگاه استانبول، فرودگاه آمستردام با میانگین روزانه 1411 پرواز، فرودگاه فرانکفورت با 1366 پرواز، فرودگاه شارل دوگل پاریس با 1364 پرواز و فرودگاه هیترو لندن با 1324 پرواز در رتبههای بعدی قرار دارند.