فرمانده نیروی هوایی عربستان و معاون فرمانده سنتکام دیدار کردند

19 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
فرمانده نیروی هوایی عربستان سعودی با معاون فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) درباره توسعه همکاریها و هماهنگیهای نظامی دوجانبه گفتوگو کرد.
وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیهای اعلام کرد که مزید بن سلیمان العمرو، فرمانده نیروی هوایی این کشور با پاتریک فرانک، معاون فرمانده سنتکام، دیدار کرده است.
در این بیانیه آمده است که دو طرف در این دیدار راههای توسعه همکاری و هماهنگی مشترک میان عربستان سعودی و سنتکام را بررسی کردند.
وزارت دفاع عربستان جزئیات بیشتری درباره این دیدار منتشر نکرد.