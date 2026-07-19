فرمانده نیروی هوایی عربستان و معاون فرمانده سنتکام دیدار کردند فرمانده نیروی هوایی عربستان سعودی و معاون فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) درباره راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی نظامی دوجانبه دیدار و گفت‌وگو کردند.