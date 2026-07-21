فرانسه کاردار سفارت ایران را احضار کرد

Şeyma Yiğit
21 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئیه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیهای اعلام کرد که کاردار ایران در پاریس را احضار کرده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که روز گذشته 2 تن از کارکنان سفارت فرانسه در تهران توسط مقامات ایرانی به مدت چند ساعت بازداشت شده اند.
وزارت امور خارجه فرانسه خواستار شفاف سازی در مورد "حمله به پرسنل دیپلماتیک فرانسه و مجازات عاملان آن" شد.
در این بیانیه آمده است که کاردار ایران به درخواست ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شده است.