فرانسه کاردار سفارت ایران در پاریس را به وزارت امور خارجه احضار کرد.

فرانسه کاردار سفارت ایران را احضار کرد فرانسه کاردار سفارت ایران در پاریس را به وزارت امور خارجه احضار کرد.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کاردار ایران در پاریس را احضار کرده است.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که روز گذشته 2 تن از کارکنان سفارت فرانسه در تهران توسط مقامات ایرانی به مدت چند ساعت بازداشت شده اند.

وزارت امور خارجه فرانسه خواستار شفاف سازی در مورد "حمله به پرسنل دیپلماتیک فرانسه و مجازات عاملان آن" شد.

در این بیانیه آمده است که کاردار ایران به درخواست ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شده است.